Motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Manyas- Gönen yolunun da meydana gelen kazada motosiklet, park halinde ki otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Hüseyin Acar ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre 10 TP 755 plaka no.lu aracıyla Manyas'tan Gönen yönüne gitmekte olan Kadir Kuşçu (56) telefon görüşmesi yapmak üzere sinyal vererek yolun sağına aracını durdurduğu sırada ayni istikamette gitmekte olan 10 K 4178 plakalı motosikletiyle Hüseyin Acar'ın (61) otomobile arkadan çarparak ağır yaralandı. Kazayı görenler sağlık ekipleri ve jandarmayı ararken, olay yerine gelen ambulans yaralı motosiklet sürücüsü Hüseyin Acar'ı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Otomobil sürücüsüne her hangi bir şey olmazken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR