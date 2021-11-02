Motosiklet park halindeki araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

GAZİANTEP'te park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İmam Öztürk yönetimindeki 27 U 0833 plakalı motosiklet park halindeki 06 CHZ 914 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Öztürk ile arkasında yolcu olarak bulunan Ekrem Yıldırım yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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- Gaziantep