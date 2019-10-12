Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü
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Kayseri'de motosikletin, güvenlik şeridinde lastik değişimi için duran kamyonete çarpması sonucu Suriye uyruklu iki kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:56 Kaynak: AA
Kayseri'de motosikletin, güvenlik şeridinde lastik değişimi için duran kamyonete çarpması sonucu Suriye uyruklu iki kişi hayatını kaybetti.
Suriye uyruklu Salih Elhüseyin'in kullandığı tescilsiz motosiklet, Kayseri- Niğde kara yolu Develi ilçesi yol ayrımı mevkisinde emniyet şeridinde lastik değişimi için duran Ali C. yönetimindeki 38 ABV 420 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Sürücü Elhüseyin ile motosiklette bulunan Suriye uyruklu Mahmud El İsa, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
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