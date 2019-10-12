Son Dakika Haberleri: Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü
Son Dakika Güncel Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü

Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü

44 dakika önce

Kayseri'de motosikletin, güvenlik şeridinde lastik değişimi için duran kamyonete çarpması sonucu Suriye uyruklu iki kişi hayatını kaybetti.

Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü, System.String[]

Kayseri'de motosikletin, güvenlik şeridinde lastik değişimi için duran kamyonete çarpması sonucu Suriye uyruklu iki kişi hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu Salih Elhüseyin'in kullandığı tescilsiz motosiklet, Kayseri- Niğde kara yolu Develi ilçesi yol ayrımı mevkisinde emniyet şeridinde lastik değişimi için duran Ali C. yönetimindeki 38 ABV 420 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Sürücü Elhüseyin ile motosiklette bulunan Suriye uyruklu Mahmud El İsa, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kayseri, Suriye, Develi, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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