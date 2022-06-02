Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada

02.06.2022 15:41
Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada

BURSA'da Berkay Doğan'ın (18), önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yaptığı motosikleti park halindeki minibüse çarptı.

BURSA'da Berkay Doğan'ın (18), önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yaptığı motosikleti park halindeki minibüse çarptı. Doğan'ın yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi'nde meydana geldi. Berkay Doğan, ara sokaktan çıkan Selçuk Dursun (43) yönetimindeki 16 SD 412 plakalı otomobile çarpmamak için yönetimindeki 16 KHS 85 plakalı motosikletiyle ani manevra yaptı. Doğan'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarında park halindeki 16 S 6392 plakalı minibüse çarptı. Kaskı bulunmayan Doğan, başını minibüsün camına çarpıp yaralandı. Berkay Doğan, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Berkay Doğan'ın fırından ekmek alıp evine gitmek için yola çıktığı bildirildi.


Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada
Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada
Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada
Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada
Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada
Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada
Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada
YORUMLAR
500
Bursa'da okulun penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı Bursa'da okulun penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı Bursa'da okulun camından düşen öğrenci ağır yaralandı Bursa'da okulun camından düşen öğrenci ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Berkay Doğan, Mahmut Esat, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:47:39. #1.11#
SON DAKİKA: Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement