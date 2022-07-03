Kaza, merkeze bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 23 AAP 349 plakalı motosiklet park halindeki 23 AAR 516 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve arkasında bulunan arkadaş B.S. yola savruldu. Kazada, sürücü yaralanmazken arkadaşı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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