Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

03.07.2022 00:07
Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 23 AAP 349 plakalı motosiklet park halindeki 23 AAR 516 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve arkasında bulunan arkadaş B.S. yola savruldu. Kazada, sürücü yaralanmazken arkadaşı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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