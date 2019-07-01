Son Dakika Haberleri: Motosiklet, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
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Motosiklet, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Yasin Dolar (26) ile arkada oturan arkadaşı Tolga Altun (19), yaralandı.

Motosiklet, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Yasin Dolar (26) ile arkada oturan arkadaşı Tolga Altun (19), yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu üzeri Alparslan Türkeş Meydanı'nda meydana geldi. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nden Selvilitepe Mahallesi yönüne giden Yasin Dolar (26) yönetimindeki 45 EK 796 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde duran 35 R 0197 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, her ikisinde de kask bulunmayan sürücü Yasin Dolar ile arkada oturan arkadaşı Tolga Altun, motosikletten düştü. Yola savrulan Altun, yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole düştü. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:09 Kaynak: DHA
Turgutlu, Manisa, İzmir, Güncel
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