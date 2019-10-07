Son Dakika Haberleri: Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki çift ağır yaralandı.

Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki çift ağır yaralandı.

Hüseyin Koca (68) yönetimindeki plakasız motosiklet, Mucur- Karşıyaka yolunda park halindeki otomobile çarptı.

Ağır yaralanan sürücü ile motosikletteki eşi Serpil Koca (67), ambulansla kaldırıldıkları Mucur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Karşıyaka, Kırşehir, Mucur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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