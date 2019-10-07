Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
1 saat önce
Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki çift ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:00 Kaynak: AA
Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki çift ağır yaralandı.
Hüseyin Koca (68) yönetimindeki plakasız motosiklet, Mucur- Karşıyaka yolunda park halindeki otomobile çarptı.
Ağır yaralanan sürücü ile motosikletteki eşi Serpil Koca (67), ambulansla kaldırıldıkları Mucur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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