Motosiklet park yerinden çıkan otomobile çarptı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.



Kaza, Bağlık Mahallesi Hatip Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.D. (28) idaresindeki 67 UG 745 plakalı motosiklet, park yerinden çıkmaya çalışan plakası alınamayan otomobile çaptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı İ.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK