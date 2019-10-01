Son Dakika Haberleri: Motosiklet polis otosuna çarptı: 1 yaralı
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Motosiklet polis otosuna çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Sitil'in kullandığı motosiklet polis aracına çarptı.

Motosiklet polis otosuna çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Sitil'in kullandığı motosiklet polis aracına çarptı. Kazada Sitil yaralandı.


Kaza, Adıyaman- Çelikhan karayolu Pirin mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Sitil idaresindeki 31 AVY 60 plakalı motosiklet, A.A. idaresindeki polis aracına çarptı. Kazada Mehmet Sitil yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Başkan Sitil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Avcılar, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:18 Kaynak: İHA
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