Motosiklet refüje çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet refüje çarptı: 1 yaralı

03.07.2022 11:50
Motosiklet refüje çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Göçer idaresindeki 02 AJ 920 plakalı motosiklet, Karapınar Caddesi ile 2.Çevre Yolunun kesiştiği kavşak yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Göçer yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Göçer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet refüje çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet refüje çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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