Son dakika haberi! MOTOSİKLET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi! MOTOSİKLET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

08.07.2022 23:58
Son dakika haberi! MOTOSİKLET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Bir son dakika haberine göre AYDIN'ın Söke ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Fethi Sıtacı (50) yaşamını yitirdi, arkasındaki Ümit Tomen yaralandı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Fethi Sıtacı (50) yaşamını yitirdi, arkasındaki Ümit Tomen yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Fethi Sıtacı yönetimindeki plakasız motosiklet, mıcır ocağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Fethi Sıtacı'nın hayatını kaybettiği, motosikletteki Ümit Tomen'in ise yaralandığı belirlendi. Yaralı Tomen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Sıtacı'nın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! MOTOSİKLET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! MOTOSİKLET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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