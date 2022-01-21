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Motosiklet satışı 2021'de yüzde 16 arttı - Son Dakika

Motosiklet satışı 2021'de yüzde 16 arttı

21.01.2022 11:31
Motosiklet satışı 2021'de yüzde 16 arttı

Pandemiyle dönüşen tüketim alışkanlıklarının yanı sıra, insanların sağlıklı, güvenli ve ekonomik ulaşım alternatifi arayışları ve çevresel hassasiyetler, 2021 yılında motosiklet satışlarına doping etkisi yarattı.

Pandemiyle dönüşen tüketim alışkanlıklarının yanı sıra, insanların sağlıklı, güvenli ve ekonomik ulaşım alternatifi arayışları ve çevresel hassasiyetler, 2021 yılında motosiklet satışlarına doping etkisi yarattı. Yıl boyunca toplam 241 bin 957 adet motosiklet satıldı. Böylece motosiklet satışları 2021'de yüzde 16 seviyesinde arttı.

Motosiklet pazarı, pandeminin yarattığı toplumsal etkilerle giderek gelişen e-ticaret hacmi ve insanların daha sağlıklı, güvenli, ekonomik ve bireysel ulaşım alternatifi arayışları doğrultusunda yükselişini sürdürmeye devam ediyor. TÜİK verilerine göre, 2019'da 154 bin 627 adet, 2020'de ise 208 bin 466 adet motosiklet satışı gerçekleştirilen pazar, 2021 yılında 241 bin 957 adetlik satışla önemli bir büyümeye imza attı. Motosiklet sektörü, tüm zamanların satış rekorunu, 2006 yılında 373 bin seviyesiyle kırmıştı. Pazar, 2021'de yüzde 1,16'lık büyümeye imza attı.

"MOTOSİKLET PAZARI, TÜRKİYE'NİN GELİŞİME EN AÇIK PAZARLARINDAN BİRİ..."

Konuyla ilgili bilgi veren Kanuni markasının üreticisi Kuralkan'ın Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, "Motosiklet pazarı, hacim olarak Türkiye'nin gelişime, büyümeye en açık pazarlarından biri konumunda. Yaşadığımız pandemi süreci ve içinde bulunduğumuz konjonktür, her şeyden önce e-ticaret alanında adeta bir patlamaya neden oldu ki e-ticaretin en önemli aktörleri de motosikletli kuryeler oldu. Bununla birlikte pandemi, insanları sağlıklı, güvenli, ekonomik ve bireysel ulaşım araçları konusunda ciddi bir arayışa yöneltti. Bu noktada da elbette akla gelen ilk ulaşım aracı motosikletler oldu. Son olarak çevresel hassasiyeti önceki kuşaklara göre çok daha yüksek olan ve özellikle ulaşım konusunda özgür bir şekilde hareket etmek isteyen yeni neslin de motosiklet satışlarının artışında önemli bir rolü oldu. Tüm bu etkilerle, 2021'in ilk altı ayında 118 bin 656 adet olarak gerçekleşen tescil rakamı yıl sonunda 241 bin 957 adede ulaştı. Yılı önemli bir artışla tamamlayan motosiklet satışlarının, 2022 yılında da benzer bir ivmeyle yükselmeye devam etmesini ve 2006 yılındaki rekor seviyelerine yaklaşmasını bekliyoruz" dedi.

TEK FİYAT POLİTİKASI VE ÖDEME KOLAYLIĞIYLA KURYELERİN ÖNCELİKLİ TERCİHİ

Ekrem Ata, "Son 2 yıllık dönemde yüzde 1,56 büyüyen pazarda, pandemiyle yükleri daha da artan, tüm siparişleri hızla sahiplerine ulaştırmak için çalışan motosikletli kuryelerin gözdesi Kanuni Mati 125 modeli oldu. E-ticaret hacminin rekor seviyelere ulaştığı bu dönemde kuryelerin en büyük destekçisi olmayı başardık. Kanuni Mati 125, üstün kalitesi, ikonik tasarımı, yaygın bayi ve servis ağı, uygun ödeme koşulları, online satış alternatifi ve Türkiye'nin dört bir yanındaki tek fiyat politikası sayesinde kuryelerin öncelikli tercihi oldu. Dinamik ve güçlü bir sürüş deneyimi sunan modelimiz, az yakıtla uzun yol alınmasına da olanak tanıyor" dedi.

60 AYA KADAR VADEYLE MOTOSİKLET

Ekrem Ata açıklamasının devamında, "Pandemiyle ihtiyaç duyduğumuz her şeyi, tam zamanında ve güvenli bir şekilde bizlere ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışan motosikletli kuryelerimizin yükü daha da arttı. Kredi kartına 12 taksit ya da senetli satışta 60 ay vade imkanı, üstün güvenlik önlemleri, kalite anlayışı ve tek fiyat politikası, Kanuni Mati 125'in yükselişini destekledi. Kuralkan Bilişim Otomotiv Sanayi olarak, Kanuni markamızın farklı modelleriyle sadece motosikletli kuryelere değil, her meslek ve sosyoekonomik gruptan, motosikleti bir yaşam biçimi haline getirmeye açık herkese dokunarak, pazarı domine etmeye ve sürdürülebilir bir zeminde büyümeye devam edeceğiz" dedi.


Motosiklet satışı 2021'de yüzde 16 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Motosiklet, E ticaret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Motosiklet satışı 2021'de yüzde 16 arttı - Son Dakika
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