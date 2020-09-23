Motosiklet: Sea To Sky Enduro Yarışları

Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenen Sea To Sky Enduro Yarışları, plaj etabıyla başladı.

Bu yıl 17 ülkeden organizasyona katılan yaklaşık 170 sporcunun 4 günlük zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için vereceği mücadele start aldı.

Kındılçeşme sahilinde 15 dakika artı 1 tur üzerinden yapılan plaj etabıyla başlayan yarışlarda İngiliz sporcu Billy Bolt birinciliği elde etti.

Etabı, geçen yılın şampiyonu İspanyol Mario Roman ikinci, Güney Afrikalı Wade Young üçüncü bitirdi.

Bugünkü yarışları, sinema oyuncusu Coşkun Göğen de izledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, ilçeye katkısı büyük olan yarışlara tüm önlemleri alarak destek olduklarını söyledi.

Yarışlar, 42 kilometrelik orman etabı, 30 kilometrelik "sky race" ve 55 kilometrelik dağ etabıyla tamamlanacak.

Bu yıl kanyon etabı yerine "sky race" etabının yapılacağı yarışlar, 26 Eylül Cumartesi günü 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda sona erecek.