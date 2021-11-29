Motosiklet şebekesine 5 tutuklama - Son Dakika

Motosiklet şebekesine 5 tutuklama

Adana merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep'te yapılan operasyonda motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen 15 zanlıdan 5'i tutuklandı

ADANA - Adana merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep'te yapılan operasyonda motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şebekeyi deşifre etti. Ekipler, 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptığı şebeke üyelerinin çalıntı araçların şasi numaralarını değiştirip piyasaya sürme hazırlığında olduğunu belirledi. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, Adana merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep'te 23 Kasım'da şafak vakti operasyon düzenledi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında şebeke lideri B.S.'nin de bulunduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, çalıntı olduğu belirlenen 20 motosiklet ve 67 elektrikli bisiklete de el konuldu.

Operasyonun, Yüreğir ilçesindeki bir tamir atölyesine yapılan baskında şasi numarası değiştirilmiş 8 çalıntı elektrikli bisikletin ele geçirilmesiyle başladığı ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada, İstanbul'da çalınan bir elektrikli bisikletin şasi numarasının, 41 ayrı elektrikli bisiklete basıldığı belirlendi. Şebeke üyelerinin teknik takibe yakalanmamak için Whatsapp üzerinden görüştüğü, araçları ise çaldıkları illerde satmadıkları tespit edildi.

Şebeke üyelerinin çalışma yöntemine ilişkin detaylara da ulaşıldı. Operasyonda gözaltına alınan B.D.'nin, çaldığı motosiklet ve elektrikli bisikletleri A.H.E.'ye ait atölyeye götürdüğü, burada şasi numaralarının değiştirildiği saptandı. Şebeke üyelerinden S.M.'nin internetteki bir satış sitesinden motosikletleri satışa çıkarttığı, H.H.'nin ise araçlara sahte fatura düzenlediği tespit edildi. Öte yandan şebeke üyelerinin, teknik takibe yakalanmamak için Whatsapp üzerinden görüştükleri, araçların ise çalındığı ilde satmadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sorgularının ardından serbest bırakılırken, 11'i ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden şebeke lideri B.S. ile B.D., A.H.E., S.M., H.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.