Motosiklet Sepetinde Bebek Arabasıyla Tehlikeli Yolculuk
20 dakika önce
ADANA'da seyir halindeki motosikletin sepetine bebek arabasındaki çocuklarını da koyarak yolculuk eden 8 kişilik aile, görenleri şaşkına çevirdi.
ADANA'da seyir halindeki motosikletin sepetine bebek arabasındaki çocuklarını da koyarak yolculuk eden 8 kişilik aile, görenleri şaşkına çevirdi. Merkez Seyhan
ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan 01 MF 097 plakalı sepetli motosikletle yolculuk eden 8 kişilik aile, akan trafikte şaşkın bakışlara aldırmadan yollarına devam etti. Motosikletin sepet kısmına bebek arabasındaki çocuklarını da koyan ailenin o anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
- Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:28 Kaynak: DHA
Burun Ameliyatı Sonrası Can Veren Leyla, Tarihi Geçmiş İlaç Kurbanı Olabilir
Adana Demirspor'un Yeni Hocası Ümit Özat Oldu
3 Yaşındaki Kız Çocuğu, Minibüste Annesinin Kucağında Hayatını Kaybetti
Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Çilem Doğan, Ölen Leyla Sönmez'i Ameliyattan Önce Uyardığını Söyledi