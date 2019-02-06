Son Dakika Haberleri: Motosiklet Sepetinde Bebek Arabasıyla Tehlikeli Yolculuk

Motosiklet Sepetinde Bebek Arabasıyla Tehlikeli Yolculuk

20 dakika önce

ADANA'da seyir halindeki motosikletin sepetine bebek arabasındaki çocuklarını da koyarak yolculuk eden 8 kişilik aile, görenleri şaşkına çevirdi.

Motosiklet Sepetinde Bebek Arabasıyla Tehlikeli Yolculuk, System.String[]
ADANA'da seyir halindeki motosikletin sepetine bebek arabasındaki çocuklarını da koyarak yolculuk eden 8 kişilik aile, görenleri şaşkına çevirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan 01 MF 097 plakalı sepetli motosikletle yolculuk eden 8 kişilik aile, akan trafikte şaşkın bakışlara aldırmadan yollarına devam etti. Motosikletin sepet kısmına bebek arabasındaki çocuklarını da koyan ailenin o anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:28 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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