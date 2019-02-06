Motosiklet Sepetinde Bebek Arabasıyla Tehlikeli Yolculuk (Görüntü Ekiyle Yeniden)
1 saat önce
Adana'da seyir halindeki motosikletin sepetine bebek arabasındaki çocuklarını da koyarak yolculuk eden 8 kişilik aile, görenleri şaşkına çevirdi.
Adana'da seyir halindeki motosikletin sepetine bebek arabasındaki çocuklarını da koyarak yolculuk eden 8 kişilik aile, görenleri şaşkına çevirdi.
Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan 01 MF 097 plakalı sepetli motosikletle yolculuk eden 8 kişilik aile, akan trafikte şaşkın bakışlara aldırmadan yollarına devam etti. Motosikletin sepet kısmına bebek arabasındaki çocuklarını da koyan ailenin o anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:35 Kaynak: DHA
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