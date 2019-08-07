Son Dakika Haberleri: Motosiklet sesi Times Meydanı'nda paniğe neden oldu
Son Dakika Güncel Haber

Motosiklet sesi Times Meydanı'nda paniğe neden oldu

50 dakika önce

NEW New York'un ünlü ve en kalabalık yerlerinden Times Meydanı'nda motosikletten çıkan ses, hafta sonu Teksas ve Ohio eyaletlerindeki kitlesel silahlı saldırıların ardından kısa süreli paniğe neden oldu.

Motosiklet sesi Times Meydanı'nda paniğe neden oldu, System.String[]
NEW New York'un ünlü ve en kalabalık yerlerinden Times Meydanı'nda motosikletten çıkan ses, hafta sonu Teksas ve Ohio eyaletlerindeki kitlesel silahlı saldırıların ardından kısa süreli paniğe neden oldu.
Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Times Meydanı'nda bir motosikletten çıkan patlama sesleri, silahlı saldırı zannedilerek panik yaşandı ve kalabalık hızlı bir şekilde kaçıştı.
Patlama sesinin daha sonra bir motosikletten geldiğinin anlaşıldı.
New York Polis Departmanı ise olayın ardından Twitter'dan, "Times Meydanı'nda silahlı saldırı yok. Motosikletten çıkan sesler, silah sesi gibi duyuldu. Lütfen panik olmayın. Times Meydanı oldukça güvenli bir alan." açıklamasında bulundu.
ABD'de hafta sonu Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Saatler sonra ise Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.
New York, Teksas, Times, Ohio, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD polisinden tepki çeken hareket! Siyahi şüphelinin elllerini bağlayıp atın arkasında yürüttüler
Ekrem İmamoğlu, Kaz Dağları için Kanada Büyükelçisi ile görüştü Bayramda toplu taşımanın, otoyolun ve köprülerin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 07:46:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet sesi Times Meydanı'nda paniğe neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]