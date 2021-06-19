Motosiklet sevdalılarından jandarma teşkilatı için saygı sürüşü - Son Dakika

Motosiklet sevdalılarından jandarma teşkilatı için saygı sürüşü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet tutkunları Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü kapsamında, motosikletleriyle "saygı sürüşü" etkinliği düzenledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet tutkunları Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü kapsamında, motosikletleriyle "saygı sürüşü" etkinliği düzenledi. Beyşehir'e bağlı Huğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Huğlu Motosiklet Sevdalıları (HUMOS) Kulübü tarafından düzenlenen ve yerleşim merkezinde başlayan, 34 kilometre boyunca devam eden sürüş etkinliği, Beyşehir ilçe merkezindeki şehir turunun ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sona erdi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda motosiklet sürüşü etkinliğe katılan motosiklet tutkunlarını İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhsin Başkaya ve jandarma teşkilatı mensupları kışla içerisinde karşıladı. Etkinliğe katılan motosiklet tutkunlarından Metin Yayla, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Başkaya'ya çiçek buketi takdim etti. Motosiklet tutkunları, teşkilat mensuplarına birer karanfil verdi. Etkinliğe Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır ve motosiklet tutkunları katıldı.

Son Dakika

G.Saray'ın başkanı belli oluyor! Sonuçları haberimizden anbean takip edebilirsiniz

Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı

Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler

Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı

Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim

Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı

İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok