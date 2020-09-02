Motosiklet sevdalısı iş insanının başarı öyküsü - Son Dakika

ANKARA'da çocukluğunda işportacıda çalışan, lise ve üniversite hayatında simit, mısır satıp, otoparklarda çalışarak harçlığını çıkaran Salih Tüzemen (56) medikal dükkanı açarak iş hayatına atıldı. Hastane otoparkında doktorların otomobillerini yıkayıp kartvizitini bırakarak iş yerini tanıtan Tüzemen, şimdi Ankara, İstanbul ve İzmir'de estetik medikal üzerine açtığı 7 şubede 100'ün üzerinde istihdam sağlıyor. Çocukluğu çalışarak geçen Tüzemen, şimdi motosiklet ile Türkiye'yi geziyor.

Tuzluçayır semtinde gecekondunda marangoz baba ve ev kadını annenin 5 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Salih Tüzemen'in çocukluğu ve gençliği çalışarak geçti. Çocukluğunda babasının marangoz atölyesinde ve işportacıda çalışan Tüzemen, lise ve üniversite hayatında ise simit, mısır satarak, otoparklarda çalışarak okul harçlığını çıkardı. Tüzemen, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünü ise çalıştığı için 9 yılda bitirdi. Tüzemen, üniversiteye devam ederken 1990 yılında Numune Hastanesi'nin karşısında medikal dükkanı açarak iş hayatına atıldı. Hastanenin otoparkında doktorların otomobillerini ücretsiz yıkayıp kartvizitini cama bırakarak iş yerinin tanıtımını yapan Tüzemen, 30 yılda işlerini geliştirip Ankara, İstanbul ve İzmir'de 7 şube açtı. Tüzemen, şimdi 100'ün üzerinde kişiye de istihdam sağlıyor.

'ÜNİVERSİTEDE SİMİT, AYRAN SATTIM'?Tüzemen, "Eve gitmek için babamın marangoz dükkanından geçmek zorundaydık. O yüzden hiç çocukluğumu yaşayamadım. Çocukken marangoz atölyesinde çalışmaya başladım. Dükkanda yaptığım ürünleri gidip işportada satıyordum. 5 kardeş aynı odada uyurduk. Geleceği kaygıyla düşünürdüm. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünü kazandım. Üniversiteye giderken 100 simit ve ayran alır satardım. Derse girmem gerektiğinde fakülteye bırakırdım, arkadaşlar tezgahın yanına koyduğum kutuya parayı atardı. Eşimle üniversitede tanıştık. Onunla birlikte bile simit sattık. Okul çıkışında Güvenpark'ta mısır satardım. Otoparklarda arabalara yer gösterdim" dedi.'BAŞARININ SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK'Üniversitede okurken medikal şirketinde işe başladığını anlatan Tüzemen, "Daha sonra para biriktirdim ve bir medikal dükkanı açtım. Numune Hastanesi karsısındaki medikal dükkanımı doktorlara nasıl tanıtacağımı düşündüm. 15 gün boyunca her akşam otoparka giderek doktorların arabalarını yıkadım. Kartvizitimi bıraktım. Daha sonra takım elbisemi giyip, kendimi tanıtmaya gittiğimde herkesin aklında kalmıştım. Bu şekilde bir çevre edindim. Doktorlar bana yardımcı oldular. Estetik malzemeler üzerine yoğunlaştım. Bu sırada üniversiteyi bitirdim. İşlerim iyi gidince İstanbul ve İzmir'de de şubeleri açtım. Üç büyük şehirde 7 şube açtım. 100'ü aşkın personel istihdam ediyorum. Bu sırada üniversite öğrencilerinden İngilizce dersi aldım. ve İngilizceyi öğrendim. Başarının sırrı çok çalışmak ve hedef koymakla oluyor" diye konuştu. 'OFİSİMİ MOTOSİKLETLE DONATTIM'

Salih Tüzemen, 2014 yılında motosikletle tanıştığını ve bunun kendisinde bir tutku haline geldiğini belirterek, "Garajımda 30 motosiklet var. Ofisimi klasik motosikletlerle donattım. Türkiye'yi 3 kere motorla turladım. Çocukken hiçbir zaman oyun oynayamadım. Şimdi motosikletle bu açığı kapatmaya çalışıyorum. Gitar, cümbüş ve bağlama çalmayı öğrendim. Bana 'gezgin dede' diyorlar. Klasik motorları yaşam alanım içine oturttum. Ofise gelen arkadaşlar önce şaşırıyorlar; ama daha sonra sürekli gelmek istiyorlar. Gençlere tavsiyem disiplinli olsunlar ve çok çalışsınlar. Hiçbir şey için geç değil. Kendilerine hedef belirlesinler" ifadelerini kullandı.