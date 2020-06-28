Motosiklet seyir halindeyken alev topuna döndü - Son Dakika

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Hasan Doğan Stadyumu arkasında meydana geldi. Sabriye Gökçe 'nin kullandığı 3 tekerlekli motosiklet, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Motosikletten inen sürücü itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu motosiklet kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'da seyir halindeki 3 tekerlekli motosiklet alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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