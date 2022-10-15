MOTOSİKLET SÖZÜNE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ - Son Dakika
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MOTOSİKLET SÖZÜNE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

15.10.2022 16:24
MOTOSİKLET SÖZÜNE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

ANTALYA'da, motosikleti çalınan Gürkan D. (36), üst geçitte intihara kalkıştı.

ANTALYA'da, motosikleti çalınan Gürkan D. (36), üst geçitte intihara kalkıştı. 45 dakika boyunca demir parmaklıklara tutunan Gürkan D., motosiklet sözü verilmesiyle atlamaktan vazgeçti.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki Gazi Bulvarı'nda bulunan üst geçitte meydana geldi. Motosikleti çalındığı için bunalıma girdiğini söyleyen Gürkan D., üst geçitte intihar girişiminde bulundu. Gürkan D.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan polis, alana şerit çekti. Polis, Gürkan D.'ye yardım edeceğini söyledi. 45 dakika boyunca üst geçidin demirlerine tutunan Gürkan D., çevreden biri motosiklet alma sözü verince intihardan vazgeçti.

Olay sırasında toplanan kalabalığın ise bu anlarda canlı yayın yapmaya çalışması dikkat çekti. (DHA)

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Antalya'da motosikleti çalındıktan sonra bunalıma giren vatandaş intihara teşebbüs etti Antalya'da motosikleti çalındıktan sonra bunalıma giren vatandaş intihara teşebbüs etti Motosiklet sözüne intihardan vazgeçti Motosiklet sözüne intihardan vazgeçti
Kaynak: DHA

Motosiklet, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MOTOSİKLET SÖZÜNE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MOTOSİKLET SÖZÜNE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ - Son Dakika
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