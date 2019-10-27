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Son Dakika Güncel Motosiklet süren köpek kamerada

Motosiklet süren köpek kamerada

43 dakika önce

Motosiklet süren köpek kameradaVahdet Ayaz, (DHA)- Brezilya'da motosiklet süren köpek, başka bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.

Motosiklet süren köpek kamerada

Vahdet Ayaz, (DHA)- Brezilya'da motosiklet süren köpek, başka bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü 230 bin beğeni alırken, çok sayıda kullanıcı, köpeğin sahibinin sorumsuz olduğunu yazdı.

Pernambuco eyaletindeki Petrolina şehrine yakın bir otoyolda, otomobiliyle seyir halindeki sürücü, sol şeritte giden bir motosiklete dikkatlice bakınca gözlerine inanamadı. Sürücünün kamerasınca kaydedilen görüntülerde, motosikletin ön kısmında bir köpeğin patilerini direksiyona koyduğu, arkasında ise iki kişinin daha oturduğu görüldü. Sürücünün çekim yaptığını gören iki kişi ve köpek, kafalarını çevirerek kameraya baktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 230 bin beğeni alırken, bazı sosyal medyada kullanıcıları 'İnanılmaz. Kaskı nerede', 'Ehliyeti de var mı' gibi yorumlar yaptı. Diğer kullanıcılar ise köpeğin sahibinin bu yaptığının çok tehlikeli olduğunu ve insan hayatını tehlikeye attığını yazdı.

Motosiklet süren köpek kamerada

Motosiklet, Brezilya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:06 Kaynak: DHA
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