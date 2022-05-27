Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı... O anlar kamerada

27.05.2022 16:01

Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı.

Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı... O anlar kamerada

İSTANBUL Sultanbeyli'de bir koluyla sürdüğü motosikleti kontrol etmeye çalışırken, diğer koluyla da kucağına yüz üstü uzattığı bebeği tutan motosikletli sürücü görenleri şoke etti. Sürücünün, bebeğin ve kendisinin canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından kameraya kaydedildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halindeyken bir koluyla motosikletini kontrol etmeye çalıştı. Diğer koluyla da yüz üstü kucağına uzattığı bebeği tutmaya çalıştı. Akan trafikte motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de kucağındaki bebeğin canını hiçe saydığı anlar yürekleri ağza getirdi. Korku dolu yolculuk trafikte başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı... O anlar kamerada
Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı... O anlar kamerada
Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı... O anlar kamerada
Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı... O anlar kamerada - Son Dakika


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