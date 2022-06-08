Motosiklet sürücüleri cezadan kaçamadı - Son Dakika
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Motosiklet sürücüleri cezadan kaçamadı

08.06.2022 17:48
Motosiklet sürücüleri cezadan kaçamadı

Düzce'de jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamalarda 15 sürücüye 9 bin TL cezai işlem uygulandı.

Düzce'de jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamalarda 15 sürücüye 9 bin TL cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Trafik timlerince Aydınpınar yolu, Çilimli ilçesi Yenivakıf yolu, Yığılca ilçe yolu ve Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen yolunda gerçekleştirilen uygulamalarda motosikletlerin belgeleri, sürücü belgeleri ve kask kontrolü yapan ekipler, kuralları ihlal eden sürücüleri affetmedi.

Yapılan denetimler sırasında 187 motosiklet kontrol edilirken 15 sürücüye 9 bin 232 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 7 motosiklette trafikten men edildi. - DÜZCE

Motosiklet sürücüleri cezadan kaçamadı
Motosiklet sürücüleri cezadan kaçamadı

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Kaynak: İHA

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüleri cezadan kaçamadı - Son Dakika

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