Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücülerinden kask kampanyasına destek
Son Dakika Güncel Motosiklet sürücülerinden kask kampanyasına destek

Motosiklet sürücülerinden kask kampanyasına destek

1 saat önce

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün "Kask takın hayata güvenle bakın" kampanyasına destek veren 150 motosiklet sürücüsü, yunus ekipleriyle şehir turu yaptı.

Motosiklet sürücülerinden kask kampanyasına destek, System.String[]

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün "Kask takın hayata güvenle bakın" kampanyasına destek veren 150 motosiklet sürücüsü, yunus ekipleriyle şehir turu yaptı.

Etkinlik kapsamında Gezi Yolu'nda buluşan polis ekipleri ile motosikletli grup, tiyatro oyuncularının motosiklet kullanırken kask takmanın önemini konu alan gösterisini izledi.

Amasya Valisi Osman Varol, gösterinin ardından sürücülere kask ve korumalı yelek hediye ederek trafikte kurullara uyulması konusunda önerilerde bulundu.

Vali Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikte en önemli unsurun güvenlik olduğunu ve herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti.

Vatandaşları kask takması konusunda bilinçlendirmek istediklerini ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Bu etkinliğimizde insanlarımıza can kayıplı trafik kazalarında 100 kayıptan 24'ünün motosikletli kazalarda gerçekleşmiş olduğunu anlattık. Bu gerçekten çok çarpıcı bir rakam. İnsanlarımızın bir hiç uğruna trafikte alınabilinecek çok basit tedbirleri almadıkları için hayatlarını kaybetmesi bizi çok üzüyor. Bu anlamda bu bilinçlendirme çalışmalarını sürdüreceğiz."

Konuşmanın ardından Vali Varol'un start vermesiyle motosikletliler Türk bayrakları açarak yunus ekiplerinin eskortluğunda şehirde tur attı.

Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de 16 yaşındaki kayıp kızın izi cinsel içerikli film sitesinde bulundu
Sultangazi'de tramvay yolundan ana yola atlayan genç kıza araç çarptı Volkswagen'den fabrika yatırımı sonrası Türk yönetici atağı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerden saldırı: Anında karşılık verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 19:50:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücülerinden kask kampanyasına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]