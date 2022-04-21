MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI - Son Dakika
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MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI

21.04.2022 11:16
MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI

İSTANBUL'da dün motosikletlere yönelik operasyonda 4 saat içinde 7 bin 606 motosiklet kontrolden geçirildi.

İSTANBUL'da dün motosikletlere yönelik operasyonda 4 saat içinde 7 bin 606 motosiklet kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerde eksik belgeyle yola çıkan, kurallara uymayan, kask takmayan sürücülere toplam 719 bin 230 lira para cezası kesildi. Bu arada çeşitli suçlardan aranan 13 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün saat 10.00-12.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında bin 215 polisin katılımıyla operasyon yapıldı. Polis uygulamaları sırasında 12 bin 116 kişinin Genel Bilgi Toplama sistemi (GBT) üzerinden sorgulamaları yapıldı. Bu sırada haklarında arama kararı bulunan 13 şüphelinin gözaltına alındı.

Operasyonun motosikletlere yönelik bölümünde ise 4 saat içinde 7 bin 606 motosiklet ve sürücüsü kontrolden geçirildi. Uygulamada eksik evrakı bulunan, kurallara uymayan, kask takmayan sürücülere ceza yağdı. Sürücülere toplada 719 bin 230 lira para cezası kesildiği öğrenildi. Ayrıca motosiklet servislerine baskın yapan Oto Hırsızlığı Büro Amirliğine bağlı ekipler, motosikletlerin çalıntı olup olmadığını anlamak için motor ve şasi numaralarını kontrol etti.

Polis uygulamasında, trafikte seyir halindeyken durdurularan 255 servis aracı da  kontrolden geçirildi. Bir servis aracına bin 823 lira para cezası kesildi. Bir  traktöre de 3 bin 363 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

----------------------Polisin uygulama anlarından görüntüler


MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI
MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI
MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI
MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI
MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI - Son Dakika


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