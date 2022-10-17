Motosiklet sürücülerine kask denetimi - Son Dakika
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Motosiklet sürücülerine kask denetimi

17.10.2022 12:17
Motosiklet sürücülerine kask denetimi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik kask uygulaması gerçekleştiriyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik kask uygulaması gerçekleştiriyor.

Kask kullanımının önemine dikkat çekmek ve motosiklet kazalarında sürücülerin kazayı daha az hasarla atmaları için kask kullanılmasını sağlamaya çalışan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kask denetimlerini sıklaştırdı. Kent merkezinin bir çok farklı noktasında yapılan denetimlerde kask kullanan motosiklet sürücülerine teşekkür edilirken kask kullanmayan sürücülere de kaskın önemi anlatılarak gerekli işlemler yapıldı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirten trafik polis ekipleri, "Kurallar sizi korkutmak için değil korumak içindir, kaskınız kaskonuzdur" sözleri vurgulandı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücülerine kask denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet sürücülerine kask denetimi - Son Dakika
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