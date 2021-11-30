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MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE SİPER OLAN METROBÜS ŞOFÖRLERİ O ANLARI ANLATTI - Son Dakika

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE SİPER OLAN METROBÜS ŞOFÖRLERİ O ANLARI ANLATTI

30.11.2021 15:20

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kuvvetli lodos nedeniyle zor anlar yaşayan motosiklet sürücülerinin yardımına metrobüs şoförleri koştu.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kuvvetli lodos nedeniyle zor anlar yaşayan motosiklet sürücülerinin yardımına metrobüs şoförleri koştu. Lodos sırasında köprüde ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücülerine kalkan olan İETT şoförleri Adem Çalışkan ve Osman Yurtseven, o anları anlattı.

İstanbul'da hızı 130 kilometreye kadar çıkan kuvvetli lodos, sürücülere trafikte zor anlar yaşattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kuvvetli lodos nedeniyle zor anlar yaşayan motosiklet sürücülerinin yardımına metrobüs şoförleri koştu. İki metrobüs şoförünün, motosiklet araçlarının yanından ilerleyerek rüzgarı kestiği anlar görüntülere yansıdı. Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüleri şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçebildi.

Motosiklet sürücülerini karşıya geçiren şoförlerden biri Adem Çalışkan. 4 yıldır metrobüs şoförü olarak çalışan Adem Çalışkan, öncesinde otobüs, dolmuş ve taksi şoförlüğü yaptı. 3 çocuk babası olan çalışkan aynı zamanda motosiklet tutkunu. Osman Yurtsever ise 17 yıldır İBB'de şoför olarak görev yapıyor. Yurtsever, son 11 yıldır da metrobüs şoförlüğü yapıyor. Köprüden ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücülerine kalkan olan İETT şoförleri Adem Çalışkan ve Osman Yurtseven, o anları anlattı.

YOLCU OLMASAYDI MOTORLARI ARACA ALACAKTIM

Olayı anlatan Adem Çalışkan 4 senedir İETT şoförü olarak çalışıyorum. Bu aslında bizim de hiç beklemediğimiz bir tepkiydi bir anda çığ gibi büyüdü. Bu bizim her zaman kış aylarında yaptığımız bir şeydi. Ben de aktif motor kullanıyorum o yüzden onların dilinden iyi anlıyorum. Köprüye doğru girerken sağ tarafta polis ekiplerini gördüm kaza olduğunu sandım. Bize de mesaj gelmişti orta şeridi kullanın diye. Polis memuru arkadaşımız motorların mahsur kaldığını söyledi. Fikir alışverişinde bulunduk. Osman arkadaşımız sağ tarafta duruyordu. Motorları aracın içine almayı düşündüm ama yolcular olduğu için alamadım. Sol şeridi memur arkadaşımız açtı ben sol tarafa geçtim ve güvenli bir şekilde arkadaşları köprüden geçirdim. Motorcuları iyi anlıyoruz özellikle kış aylarında elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eve geldim sosyal medyaya baktım çığ gibi büyüdüğünü gördüm olayın. En son biz öğrendik diyebilirim. Bu her zaman yaptığımız bir şey ama böyle güzelliklere de gerçekten ihtiyaç var

BEN SAĞA GEÇTİM ARKADAŞIM SOLA BİRLİKTE KÖPRÜYÜ GEÇTİK

Osman Yurtsever ise, Türkiye'nin gündemine düşen olayı şöyle anlattı 17 yıldır İETT'de çalışıyorum. 11 yıldır metrobüs şoförlüğü yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Arabaları sallayacak kadar şerit değiştirecek kadar öyle bir rüzgar vardı. Köprü katılımına geldiğimizde emniyet güçleri motorcu arkadaşları durdurmuşlardı. Memur arkadaş zor durumda olduklarını söyledi yardımcı olmamızı rica etti. Seve seve yardımcı olacağımızı söyledik. Sürekli elimizden geldiği kadar yardımcı olduğumuzu söyledim. Ben en öndeki arabaydım. Diğer arkadaşım da 300 metre arkamdan takip eden bir arabaydı. O arkadaşımı da bekledik. Ben sağda diğer arkadaşım solda o arkadaşları 15-20 km süratle onları gözetleyerek gittik. Çok yavaştık, sağ salim karşıya geçirdik arkadaşları. Selamlaştık ve gittiler. 3 saat sonra sosyal medyada yayıldığından haberim oldu. Eve geçmiştim ben. İETT şoförleri adına konuşuyorum biz hepimiz insanlara hizmet için varız.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE SİPER OLAN METROBÜS ŞOFÖRLERİ O ANLARI ANLATTI
MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE SİPER OLAN METROBÜS ŞOFÖRLERİ O ANLARI ANLATTI
MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE SİPER OLAN METROBÜS ŞOFÖRLERİ O ANLARI ANLATTI
MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE SİPER OLAN METROBÜS ŞOFÖRLERİ O ANLARI ANLATTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Motosiklet, İstanbul, Metrobüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE SİPER OLAN METROBÜS ŞOFÖRLERİ O ANLARI ANLATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE SİPER OLAN METROBÜS ŞOFÖRLERİ O ANLARI ANLATTI - Son Dakika
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