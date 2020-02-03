Motosiklet sürücülerinin ölümden döndükleri anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosiklet sürücülerinin ölümden döndükleri anlar kamerada - Son Dakika

Motosiklet sürücülerinin ölümden döndükleri anlar kamerada

6 saat önce

İstanbul trafiğinde kameralara yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüleri adeta ölümden döndü.

İstanbul trafiğinde kameralara yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüleri adeta ölümden döndü. Şile'de yaşanan olayda virajı dönen motosiklet sürücüsü, ters yönden hızla gelen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Beykoz'da yaşanan olayda ise yolda ilerleyen motosiklet sürücüleri, sapağa girmek için bir anda önlerine geçen dikkatsiz taksi sürücüsünün az kalsın kurbanı olacaktı. Motosiklet sürücülerinin ölümden döndüğü anlar kask kameralarına anbean yansıdı.

Şile Darlık mevkisinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iki motosiklet sürücüsü yoldan ilerledikleri sırada keskin virajı dönmek için hızlarını azaltıp viraja yaklaştı. O sırada ters yönden gelen kamyon sürücüsü iddiaya göre frene basmadan viraja girince adeta faciaya davetiye çıkardı. Motosiklet sürücüsü, kamyonun altında kalmamak için fren yapıp yolun kenarına doğru manevra yaptı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Beykoz mevkisinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda ise birkaç motosikletli yolda ilerliyordu. O sırada seyir halinde olan bir taksi sürücüsü, sapağa girmek için bir anda direksiyonu kırıp arkasından gelen motosikletlilerin önüne geçti. Motosiklet sürücülerinden biri taksinin altında kalmamak için son anda manevra yaparken, diğeri de çarpmamak için frene asıldı. Adeta faciaya davetiye çıkaran taksi sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Motosiklet sürücülerinin adeta ölümden döndükleri anlar kask kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde virajı dönen bir motosiklet sürücüsü, ters yönden gelen kamyonun altına kalmamak için fren yapıp son anda kurtuluyor. Diğer görüntüde ise dikkatsiz taksi sürücüsü bir anda direksiyon kırarak motosikletlilerin önüne geçiyor.

(İHA)

Motosiklet sürücülerinin ölümden döndükleri anlar kamerada

Motosiklet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
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