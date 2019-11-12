Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücülerinin ölümden kıl payı kurtulduğu kazalar kamerada
Son Dakika Güncel Motosiklet sürücülerinin ölümden kıl payı kurtulduğu kazalar kamerada - Son Dakika

Motosiklet sürücülerinin ölümden kıl payı kurtulduğu kazalar kamerada

6 saat önce

Küçükçekmece'de bir parkta motosikletinin üstüne çıkarak şov yapmak isteyen genç sürücü dengesini kaybederek yere düşerken, Bağcılar'da da trafikte seyreden motosikletli, yola yağ dökülmesi sonucu kayarak kaza yaptı.

Küçükçekmece'de bir parkta motosikletinin üstüne çıkarak şov yapmak isteyen genç sürücü dengesini kaybederek yere düşerken, Bağcılar'da da trafikte seyreden motosikletli, yola yağ dökülmesi sonucu kayarak kaza yaptı. TEM Otoyolu'nda ise motosiklet sürücüsü kamyonun altından girmekten kıl payı kurtulurken yaşanan kaza anları kameralara yansıdı.

Küçükçekmece'de geçtiğimiz 23 Ekim Çarşamba günü motosikletli bir genç, akşam saatlerinde yaşadığı semtteki bir parka geldi. Burada akrobatik hareketler yapan genç, bir süre sonra sınırları zorlayıp motosikletinin üstüne çıktı. Genç park içerisinde bu şekilde gittiği esnada bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yürekleri ağza getiren kaza cep telefonu kamerasına yansıdı. Bağcılar'da geçtiğimiz 26 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen kazada ise, motosikletli bir genç Ateştuğla mevkisinde cadde üzerinde seyretmeye başladı. Genç bir süre sonra yola yağ dökülmesi sonucu motosikletin gidon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Kendini bir anda yerde bulan genç sürücü, kalkarak vatandaşların da yardımıyla motosikletini yerden kaldırdı. Sürücü bir süre sonra olay yerinde ayrıldı. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.

KAMYONUN ALTINA GİRMEKTEN KIL PAYI KURTULDU

TEM Otoyolu Başakşehir mevkisinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada da, motosiklet sürücüsü trafikte seyretmeye başladı. Bir süre sonra hızlanarak en sağ şeride geçen sürücü, önündeki kamyonun park halinde olduğunu gördü. Sol tarafından da aracın geldiği fark eden sollama yapamayınca hafif şekilde araca çarptı. Kamyonun altına girmekten son anda kurtulan genç, kaybettiği hakimiyeti tekrar sağladı. Yürekleri ağızlara getiren kaza kameralara yansıdı.

(Doğan Can Cesur/ İHA)

Motosiklet sürücülerinin ölümden kıl payı kurtulduğu kazalar kamerada

Küçükçekmece, TEM Otoyolu, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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