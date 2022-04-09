Motosiklet sürücülerinin tehlikeli dayanışması: Akan trafikte hem aracını sürdü hem de arızalanan motoru ayağıyla itti - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet sürücülerinin tehlikeli dayanışması: Akan trafikte hem aracını sürdü hem de arızalanan motoru ayağıyla itti

09.04.2022 10:25
Motosiklet sürücülerinin tehlikeli dayanışması: Akan trafikte hem aracını sürdü hem de arızalanan motoru ayağıyla itti

Denizli'de bir cep telefonu tarafından görüntülenen yardımlaşma yürekleri ağıza getirdi. Seyir halindeyken arızalanan bir motosikleti, bir diğer motosiklet sürücüsünün ayağıyla ittiği anlar canlı olarak kaydedildi.

Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde, geçtiğimiz günlerde bir motosiklet trafikte arızalandı. Arızadan dolayı yoluna devam edemeyen motosikletli sürücüye yardım eden bir diğer motosiklet sürücüsü, ayağıyla ittirerek destek vererek yardım etmeye çalıştı. Akan trafikte motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu, zaman zaman orta şeritte durma noktasına gelerek diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Akan trafikte motosiklet sürücüsü bir diğer motosiklet sürücüsünü ayağıyla itmeye çalıştı

O ANLAR ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu bir araç sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızını göstererek motosikletli sürücülerin kaç kilometre hızda gittiğini gösterdi. Yaklaşık 50 ile 60 kilometre hızında giden motosikletli sürücüler uyarılara aldırış etmeden yollarına devam etti.

YORUMLAR
500
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı Son dakika haberleri! Kumluca'da 10 Nisan Polis Haftasını motosiklet turuyla kutladılar Son dakika haberleri! Kumluca'da 10 Nisan Polis Haftasını motosiklet turuyla kutladılar

Motosiklet, Pamukkale, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücülerinin tehlikeli dayanışması: Akan trafikte hem aracını sürdü hem de arızalanan motoru ayağıyla itti - Son Dakika


Son Dakika
10:25 Motosiklet sürücülerinin tehlikeli dayanışması: Akan trafikte hem aracını sürdü hem de arızalanan motoru ayağıyla itti
10:22 Zelenski tren garında 52 insanın öldüğü katliamdan Putin'i sorumlu tuttu: Bu sınırı olmayan kötülük cezalandırılmalı!
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
10:13 Yeşilçam'ın yakışıklı jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! Formülü verdi: Hayatımı temiz havada geçiriyorum
10:10 100 yaşındaki köpek balığının içini açtılar ve gördükleri karşısında şaşkına düştüler: Meğer bebekmiş!
10:08 Bir kadın cinayeti daha: Bu kez yer Burdur! Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi av tüfeğiyle vurdu
09:51 Bakan Koca Nisa bebekten güzel haberler verince sütannesi havalara uçtu: Süt kokulu kızım, öyle güzel dualar alıyorsun ki!
09:41 Portekiz, Trabzon'un Yunan yıldızının 12 milyon euroluk bonservisine evet dedi: Son sözü Bakasetas söyleyecek
09:37 Putin; düşürülen Rus uçağına karşı İstanbul'a atom bombası atılmasını isteyen Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla katıldı
08:48 Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü! Gonca Vuslateri, kendisiyle dalga geçen Cem Yılmaz'ı affetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 10:30:14. #1.13#
SON DAKİKA: Motosiklet sürücülerinin tehlikeli dayanışması: Akan trafikte hem aracını sürdü hem de arızalanan motoru ayağıyla itti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement