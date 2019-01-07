Motosiklet Sürücünün Ağır Yaralandığı Kaza Kamerada
1 saat önce
Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHAArnavutköy'de hızla ilerleyen motosiklet, yola çıkan minibüs ile çarpıştı.
Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA Arnavutköy
'de hızla ilerleyen motosiklet, yola çıkan minibüs ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı,
Kaza öğle saatlerinde Arnavutköy Fatih
mahallesinde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Gültekin Karaahmet (35), yola aniden çıkan U.U. yönetimindeki minibüse çarptı. Motosiklet sürücüsü kaskı takılı olmasına rağmen çarpmanın etkisi ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, Arnavutköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ciddiyetini korurken minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Polis
kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:14 Kaynak: DHA
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