Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücüsü 14 gün sonra hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Motosiklet sürücüsü 14 gün sonra hayatını kaybetti

17 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Ammar Surani (45), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü 14 gün sonra hayatını kaybetti, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Ammar Surani (45), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza geçtiğimiz 15 Haziran'da İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi Kozluca Kavşağı'nda meydana geldi. Hakan Ö. (32), yönetimindeki 16 ATP 69 plakalı kamyonet, kavşakta Suriye uyruklu Ammar Surani yönetimindeki 16 MN 151 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, ağır yaralanan Surani ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Ammar Surani, 14 gün sonra hayatını kaybetti.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:03 Kaynak: DHA
Suriye, Bursa, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'de işkence mağdurları rejimin zindanlarını anlattı: Nefes almamız bile bir işkenceydi! Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada Lunaparkta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 01:20:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücüsü 14 gün sonra hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]