Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücüsü aniden taralı alana giren otomobile böyle çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüsü aniden taralı alana giren otomobile böyle çarptı

Motosiklet sürücüsü aniden taralı alana giren otomobile böyle çarptı

7 saat önce

Motosiklet sürücüsü aniden taralı alana giren otomobile böyle çarptıİSTANBUL - TEM Otoyolu Güzeltepe mevkisinde motosiklet sürücüsü, aniden emniyet şeridine giren otomobile arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü aniden taralı alana giren otomobile böyle çarptı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Güzeltepe mevkisinde motosiklet sürücüsü, aniden emniyet şeridine giren otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu kaskla başını araca vuran motosikletli yere savrularak yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz önceki hafta pazar günü saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan Güzeltepe mevkisi Edirne istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletiyle otoyolda seyreden sürücü, bir süre sonra emniyete şeridine girerek yoluna devam etmeye başladı. Motosikletli şeritte yoluna devam ettiği esnada sağ şeritte seyreden bir otomobil sürücüsü, aniden taralı alana girdi. Otomobilin manevrasını son anda fark eden motosiklet sürücüsü frene bastı ancak duramayarak araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu gidon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, kaskıyla otomobile sert bir şekilde çarparak yere savruldu. Kaza anı ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosiklet sürücüsü aniden taralı alana giren otomobile böyle çarptı

TEM Otoyolu, Motosiklet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
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