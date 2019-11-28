Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücüsü Çeşme'deki kazada öldü
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Motosiklet sürücüsü Çeşme'deki kazada öldü

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü Çeşme'deki kazada öldü, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Çeşme ilçesinde yaşandı. Murat Uyar adlı motosiklet sürücüsü, iddialara göre Altınyunus kavşağına kontrolsüz girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlı olması nedeniyle motor devrilirken, sürücü Uyar da yola düştü. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Murat Uyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Murat Uyar, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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