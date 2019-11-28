Motosiklet sürücüsü Çeşme'deki kazada öldü
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
İzmir'in Çeşme ilçesinde, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çeşme ilçesinde yaşandı. Murat Uyar adlı motosiklet sürücüsü, iddialara göre Altınyunus kavşağına kontrolsüz girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlı olması nedeniyle motor devrilirken, sürücü Uyar da yola düştü. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Murat Uyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR
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