Motosiklet sürücüsü değil, trafik canavarı çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekipleri tarafından yakalanan motosiklet sürücüsü tam bir trafik canavarı çıktı. 6 ayrı maddeden para cezası uygulanan motosiklet sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, motosikleti de trafikten men edildi.

Manavgat caddelerinde kural tanımaksızın motosiklet kullanan, trafik ekiplerinin ihtarlarına uymayan motosiklet sürücüsü bu kez baltayı taşa vurdu. Makas atıp, motosikletin önünü kaldırdığı belirlenen Salih Öztürk'ün kullandığı 07 GON 31 plakalı motosiklet, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Antalya Caddesi üzerinde durduruldu.

Motosiklet sürücüsü Salih Öztürk'e; makas atmak, motosikletin önünü kaldırmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kamu huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak, kask takmamak ve yetersiz ehliyetle motosiklet kullanmak suçlarından 6 bin 484 TL, motosiklet sahibine de ehliyeti yetersiz kişiye araç kullandırmak suçundan bin 823 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, motosiklet sürücüsü Salih Öztürk'ün sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA