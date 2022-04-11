Motosiklet sürücüsü devrilen TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsü devrilen TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

11.04.2022 21:47
Motosiklet sürücüsü devrilen TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

BURSA'nın İznik ilçesinde, viraja hızlı giren demir yüklü TIR devrildi.

BURSA'nın İznik ilçesinde, viraja hızlı giren demir yüklü TIR devrildi. Bu sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsü yaptığı manevra ile TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 18.00 sırlarında İznik ilçesi çevreyolu Topkapı mevkisinde meydana geldi. Samet Bözgül (32) yönetimindeki 10 DAS 47 plakalı inşaat demiri taşıyan TIR, viraja hızla girince kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, devrildi. Olay sırasında yoldan giden bir motosiklet sürücüs ise devrilen TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazadan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen sürücü Bözgül, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa süre trafiğe kapanan yol, TIR'ın kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, viraja giren TIR'ın devrildiği sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün Taracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.


Motosiklet sürücüsü devrilen TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Motosiklet sürücüsü devrilen TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Motosiklet sürücüsü devrilen TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Motosiklet sürücüsü devrilen TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Motosiklet sürücüsü devrilen TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Motosiklet sürücüsü devrilen TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Motosiklet sürücüsü devrilen TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Motosiklet sürücüsü devrilen TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Motosiklet sürücüsü devrilen TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
YORUMLAR
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Topkapı, İznik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosiklet sürücüsü devrilen TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika


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