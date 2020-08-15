Motosiklet sürücüsü duran otomobile çarptı - Son Dakika

Motosiklet sürücüsü duran otomobile çarptı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü duran otomobile çarparak yaralandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü duran otomobile çarparak yaralandı.
Kaza 14.50 sularında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Erdemir Caddesinden Uğur Mumcu Caddesine seyir halinde olan Mustafa Oktay (32) idaresindeki 06 ADK 217 plakalı otomobile Emre Öztürk (17) idaresindeki 67 LM 508 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Öztürk haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı Emre Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken savcılık olay ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 17:08
Kaynak: İHA
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