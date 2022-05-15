Motosiklet sürücüsü kadın ile bir babanın kavga anları sahili karıştırdı - Son Dakika

Dün Büyükçekmece Sahili'nde iddiaya göre kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir kişi sahilde çocuklarıyla yürüdüğü sırada, tehlikeli biçimde motosiklet kullandığını iddia ettiği kadınla tartışmaya başladı.

KADINA YUMRUK ATTI

Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayıp kadının üzerine yürüyen şahıs, kadını iterek yere serdi. Yerde sürüklenen kadın ayağa kalkıp, kaskla karşılık vermeye çalışırken, öfkeli adam bu defa kadına yumruk attı.

O ANLAR KAMERADA

Kavgayı gören vatandaşlar, araya girerek tarafları ayırdı. Taraflar birbirlerine hakaret etmeye devam ederken, bir süre sonra kavgaya karışanlar olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.