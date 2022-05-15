Motosiklet sürücüsü kadın ile bir babanın kavga anları sahili karıştırdı - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsü kadın ile bir babanın kavga anları sahili karıştırdı

15.05.2022 10:10

Tehlikeli bir şekilde motosiklet süren bir kadın, Büyükçekmece sahilinde çocuklarıyla yürüyen bir kişi tarafından düşürülünce sahil bir anda karıştı. Düşürülen sürücü kadın ayağa kalkarak, kendisini düşüren adama kaskla vurdu. İşte şiddeti yükselen kavganın görüntüleri.

Dün Büyükçekmece Sahili'nde iddiaya göre kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir kişi sahilde çocuklarıyla yürüdüğü sırada, tehlikeli biçimde motosiklet kullandığını iddia ettiği kadınla tartışmaya başladı.

KADINA YUMRUK ATTI

Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayıp kadının üzerine yürüyen şahıs, kadını iterek yere serdi. Yerde sürüklenen kadın ayağa kalkıp, kaskla karşılık vermeye çalışırken, öfkeli adam bu defa kadına yumruk attı.

O ANLAR KAMERADA

Kavgayı gören vatandaşlar, araya girerek tarafları ayırdı. Taraflar birbirlerine hakaret etmeye devam ederken, bir süre sonra kavgaya karışanlar olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüsü kadın ile bir babanın kavga anları sahili karıştırdı - Son Dakika


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