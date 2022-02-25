Motosiklet sürücüsü kamyonet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsü kamyonet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

25.02.2022 19:23
Motosiklet sürücüsü kamyonet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Karabük'te motosikletle kağıt toplayan bir kişi kamyonetin çarpması sonucu altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, kazayı yaralı olarak atlattı.

Karabük'te motosikletle kağıt toplayan bir kişi kamyonetin çarpması sonucu altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, Bayır Mahalle Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Motosikleti ile kağıt toplama işi yapan Ahmad Jawid (31) yoldan geçen araçların geçmesini beklerken, dönüş yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 AAF 587 plakalı kamyonet çarptı. Son anda kamyonetin altında kalmaktan kurtulan Jawid, kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. - KARABÜK

Motosiklet sürücüsü kamyonet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Motosiklet sürücüsü kamyonet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Motosiklet sürücüsü kamyonet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

YORUMLAR
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Kamyonetin çarptığı park halindeki motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi Kamyonetin çarptığı park halindeki motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi KADIKÖY'DE KAMYONET DEVRİLDİ KADIKÖY'DE KAMYONET DEVRİLDİ

Motosiklet, Kamyonet, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüsü kamyonet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet sürücüsü kamyonet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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