Son Dakika Haberleri: Motosiklet Sürücüsü Kanlar İçerisinde Yardım Bekledi

Motosiklet Sürücüsü Kanlar İçerisinde Yardım Bekledi

1 saat önce

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, kanlar içerisinde yardım bekledi.

Motosiklet Sürücüsü Kanlar İçerisinde Yardım Bekledi, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, kanlar içerisinde yardım bekledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi Yusufpaşa Mahallesi Sarayönü Caddesi'nde yaşandı. Sürücüsü belirlenemeyen 63 E 0770 plakalı otomobil, 63 VY 675 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü kanlar içerisinde yere çakıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde beklerken, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

Eyyübiye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 Aylık Bebeğin Ölümüne Yol Açan Ünlü Şarkıcı İçin 15 Yıl Hapis Cezası İstendi Cem Özer, Setinde Kaza Geçirdiği Sinan Çetin'e Ateş Püskürdü: Onun Zorlamasıyla Ayağımı Kırdım

Küçük Çocuklara Cinsel Organını Gösteren Sapık, İlk Duruşmada Tahliye Edildi Gazete Dağıtıcısı, Evi Yanan Afgan Ailenin Hayatını Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:15:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet Sürücüsü Kanlar İçerisinde Yardım Bekledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]