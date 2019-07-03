Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu
1 saat önce
Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu Seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletli hastanelik olduANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayata tutundu.
Motosiklet
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:35 Kaynak: İHA
sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu
Seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletli hastanelik oldu
ANTALYA - Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayata tutundu.
Kaza Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Fatih
Çalışkıner'in kullandığı 07 LUJ 15 plakalı motosiklet, Manavgat Adliyesi yakınlarında aynı istikamette seyir halindeyken Türkbeleni Millet Bahçesi istikametine dönmekte olan Niyaser Bağlan'ın kullandığı 24 AAE 086 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Motosikletin altında kalan sürücü Fatih Çalışkaner, vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Çalışkaner'in kolunda ve ayağında kırıklar olduğu bildirildi. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan Çalışkaner'in başındaki kask sayesinde hayata tutunduğu gözlendi.
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