Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü

07.04.2022 23:35

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü, kaskı sayesinde ölümden döndü.

Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü, kaskı sayesinde ölümden döndü.

Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'ta gece yarısı meydana gelen kazada, Çobançeşme Kavşağı istikametine seyreden Y.A. (18) idaresindeki kurye motosikleti ile A.K. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada kaskı sayesinde ölümden dönen motosiklet sürücüsü Y.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik polisleri tarafından yapılan incelemede Y.A'nın ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Tayyar/ İHA)

Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü
Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü
Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü
Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü
Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü
Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü
Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü
Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü
Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü

YORUMLAR
500
Kadın motosiklet sürücüsü kasksız yakalanınca 'Kask almaya param yetmedi' savunması yaptı Kadın motosiklet sürücüsü kasksız yakalanınca 'Kask almaya param yetmedi' savunması yaptı Son dakika haber! HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIP SÜRÜKLEDİĞİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ Son dakika haber! HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIP SÜRÜKLEDİĞİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü - Son Dakika


Son Dakika
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:43 Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:56 AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken sahur paylaşımı! Hemen kaldırılması istendi
22:42 İsrail'in başkenti Tel Aviv'e silahlı saldırı düzenlendi! 2 kişi öldü, en az 4 kişi yaralandı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
22:32 Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi
22:06 Süper Lig'de Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi
21:34 Ronaldo kendisini eleştiren efsane futbolcuları sosyal medyada rezil etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 23:52:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement