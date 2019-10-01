Motosiklet sürücüsü kaza yaptı ilk yardımına ibb hemşiresi koştu

Görüntü Dökümü -------------------- -Yaralının yerde yatması -Yoldan geçen hemşirenin yaralıya ilk müdahaleyi yapması -Yaralının burnundaki ve alnındaki kanların silinmesi -Oluşan trafikten görüntü -Motosikletten görüntü -Ambulansın gelişi -Yaralının ambulansa alınması -Taksi sürücüsü Kenan Işıkara ile röportaj

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı

İBB, Altunizade'deki yoğunluk için harekete geçti: Her metro seferi için 3 boş metrobüs durağa gönderilecek