Son dakika haberi... Motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı
01.04.2021 17:32
Son dakika 3. sayfa haberi: Motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı Samsun'un Bafra ilçesinde belediye aracına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde belediye aracına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cami 1 Sokak'ta seyir halinde olan Semih G. idaresindeki belediyeye ait 55 NL 979 plakalı ait kamyona, Cami Sokak'tan gelen Emre Karacayönetimindeki 16 CKA 86 motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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