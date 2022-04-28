MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Özen (17) yaşamını yitirdi. Ehliyetsiz ve kasksız sürücü Özen'in kamyonete çarpmamak için motosikletini yan yatırdığı ancak çarpışmaktan kurtulamadığı anın görüntüleri ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Abdurrahmanlar mahallesi Şatırlı mevkii yol ayrımında meydana geldi. H.B.'nin (55) kullandığı 07 YAD 08 plakalı kamyonetle, ehliyet olmayan ve kasksız Hüseyin Özen yönetimindeki 07 AOR 727 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Antalya Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özen, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü H.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sabah saatlerinde meydana gelen kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Özen'in, ara yoldan çıkan kamyonete çarpmamak için motosikletini yan yatırdığı ancak duramadığı için arka tekerleğe çarparak savrulduğu görüldü. Özen'in yardıma çevredekilerin ve kamyonette bulunanların koşması dikkati çekti.

CENAZE MORGDAN GÖZYAŞLARI ARASINDA ALINDI

Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Hüseyin Özen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Burada yapılan incelemenin ardından Özen'in cansız bedeni yakınları tarafından defnedilmek üzere Serik ilçesi Tekke mahallesi Küpürdüm Mezarlığı'na götürüldü. Gencin annesi cenaze alınacağı esnada gözyaşlarını tutamadı. (DHA)