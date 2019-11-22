Motosiklet sürücüsü kazada metrelerce havaya fırladı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ferhat Kanat, metrelerce havaya fırlayıp, yere düştü. O anlar, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, geçen çarşamba günü saat 13.30 sıralarında, Yeni Şafak Mahallesi'ndeki 1017 Sokak ile 1009 Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kontrolsüz kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Sena Zorlu kullandığı 20 ZS 903 plakalı otomobilin sağ ön kısmına, yan yoldan gelen Ferhat Kanat'ın kullandığı 34 BTM 950 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kanat, metrelerce havaya fırlayıp, takla atarak, yere düştü.