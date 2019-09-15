Motosiklet sürücüsü, kazada yaralanan bisikletli çocuğunu bırakıp kaçtı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü Furkan Salih A. (13) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:27 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü Furkan Salih A. (13) yaralandı. Motosiklet
sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.
Kaza, İnegöl'deki Ahmet Türkel Caddesi'nde meydan geldi. Furkan Salih A. yönetimindeki bisiklet, karşıdan gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten düşen Furkan Salih yaralandı. Motosiklet sürücüsü, yerde yatan yaralı Furkan Salih'in yanına gelip durumuna baktıktan sonra motosikletiyle kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Furkan Salih A., ardından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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