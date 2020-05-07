Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı - Son Dakika

Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Zihni Derin Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 ER 948 plakalı otomobil sürücüsü kavşaktan döndüğü sırada 48 AD 559 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ambulans ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum

Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı

Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü

Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu

Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim

Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi

Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum

Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık

Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı

Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz

Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem

Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi