Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücüsü, leopar saldırısından son anda kurtuldu
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Motosiklet sürücüsü, leopar saldırısından son anda kurtuldu

6 saat önce

Hindistan'da gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında gizlenen leopar, önünden geçen motosikletliye saldırdı.

Motosiklet sürücüsü, leopar saldırısından son anda kurtuldu, System.String[]

Hindistan'da gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında gizlenen leopar, önünden geçen motosikletliye saldırdı. Motosiklet sürücüsü saldırıdan son anda kurtuldu.

Olay, Hindistan'da meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında bekleyen bir leoparın, önündeki yoldan geçen motosikletliye saldırdığı görüldü. Hızla saklandığı yerden fırlayan leopar, motosikletliyi yakalamaya çalıştı. Başarılı olamayan leopar ormana girerken, o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Leoparın aniden yola fırlaması

-Motosikletlinin kaçması


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:36 Kaynak: DHA
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